"Особенный" тренер отказался совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью в этом сезоне не возглавит сборную Португалии.

Об этом сообщает Retesport со ссылкой на Record.

Специалисту предложили совмещать работу в итальянском клубе и национальной команде. Против такой идеи выступили "Рома" и сам Моуринью.

Однако его назначение на этот пост не исключается. Если местной федерации удастся договориться с римлянами, он покинет Серию А летом.

Моуринью будут предлагать контракт к ЧМ-2026. В случае положительных переговоров весной с Португалией может временно работать Руй Жорже, коуч молодежной сборной.

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