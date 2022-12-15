"Особенный" тренер отказался совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии

Моуринью может возглавить национальную команду летом.
Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью в этом сезоне не возглавит сборную Португалии.
Об этом сообщает Retesport со ссылкой на Record.
Специалисту предложили совмещать работу в итальянском клубе и национальной команде. Против такой идеи выступили "Рома" и сам Моуринью.
Однако его назначение на этот пост не исключается. Если местной федерации удастся договориться с римлянами, он покинет Серию А летом.
Моуринью будут предлагать контракт к ЧМ-2026. В случае положительных переговоров весной с Португалией может временно работать Руй Жорже, коуч молодежной сборной.
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