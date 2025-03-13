"Особые ощущения": гол Зинченко претендует на звание лучшего за день в Лиге чемпионов (видео)

Гол украинского футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко вошел в список претендентов на звание лучшего гола дня в Лиге чемпионов.

28-летний украинец открыл счет уже на 6-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ. Наш соотечественник из-за пределов штрафной площадки точно пробил в дальний угол ворот нидерландской команды.

Праздновать гол Зинченко не стал, поскольку поразил ворота своего бывшего клуба, за который провел 12 матчей в сезоне-2016/17.

Для Александра это первый гол за "Арсенал" в этом сезоне и третий за все время в лондонском клубе.

Zinchenko fizzing strike

Beier powerful finish ‍

Driouech чип

Asensio & Bailey link-up



Vote for your favourite @Heineken | #UCLGOTD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 марта 2025

"Всегда приятно забивать, но результат – прежде всего. Это особые ощущения для меня, потому что мы играли против команды, за которую я выступал. Я хочу пожелать им всего наилучшего", – прокомментировал Зинченко свой гол.

"Арсенал" с голом Зинченко на своем поле сыграл вничью против ПСВ (2:2), в первой встрече английский клуб уничтожил соперника со счетом 7:1.

Таким образом, подопечные Микеля Артеты вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сразятся с "Реалом" украинского гокипера Андрея Лунина, который в 1/8 финала в серии пенальти одолел другой мадридский клуб "Атлетико".

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