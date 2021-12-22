"Особый отпуск для нас": капитан "Динамо" готовится еще раз стать отцом (фото)

"Особый отпуск для нас": капитан "Динамо" готовится еще раз стать отцом (фото)

Футболист поделился радостным известием.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук станет отцом в четвертый раз.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", — написал Сидорчук под общим с женой снимком из Мальдив.

Анна также поделилась фото из отпуска с Сергеем и сообщила, что находится на третьем триместре беременности.

"Особый отпуск для нас. Встречаем третий триместр здесь, на нашем любимом острове. Все произошло случайно, как и планировалось Сериком. Люблю тебя и уже ожидая, кто там", — написала она.

Сергей и Анна в браке уже семь лет и воспитывают троих детей – сына Никиту и дочерей Кира и Николь. Следует сказать, что 16 декабря пара отпраздновала годовщину свадьбы.

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