Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Остается в королевском клубе: именитый тренер отказался возглавить сборную Бразилии

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Остается в королевском клубе: именитый тренер отказался возглавить сборную Бразилии

Фото: Associated Press

Анчелотти не хочет совмещать работу в клубе и сборной.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии.

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Анчелотти намерена отработать до конца контракт со "сливочными", продолжающимся до лета 2024 года. Сочетать две должности 63-летний итальянец не готов.

Анчелотти — один из самых успешных тренеров мира. Он единственный тренер, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды торжествовал в Лиге чемпионов.

Напомним, после вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Желто-зеленые", которых букмекеры считали главными фаворитами Мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

Читайте также:

В сборной Португалии нашли замену Сантушу: предлагают сотрудничество "особенному" тренеру

"Это был мой последний матч": главный тренер сборной Нидерландов объявил об отставке

Энрике покинул пост тренера сборной Испании после вылета из ЧМ-2022: кто заменит специалиста

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
158
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация