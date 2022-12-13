Остается в королевском клубе: именитый тренер отказался возглавить сборную Бразилии

Анчелотти не хочет совмещать работу в клубе и сборной.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отклонил предложение возглавить сборную Бразилии.

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Анчелотти намерена отработать до конца контракт со "сливочными", продолжающимся до лета 2024 года. Сочетать две должности 63-летний итальянец не готов.

Анчелотти — один из самых успешных тренеров мира. Он единственный тренер, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды торжествовал в Лиге чемпионов.

Напомним, после вылета из ЧМ-2022 Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии. "Желто-зеленые", которых букмекеры считали главными фаворитами Мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

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