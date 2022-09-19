Остается в НБА: лидер сборной Украины по баскетболу нашел новую команду

25-летний лидер украинской баскетбольной сборной Святослав Михайлюк, которого в конце лета отчислили из клуба НБА "Торонто Рэпторс", нашел новую команду.

Украинец подписал контракт с "Нью-Йорк Никс". Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт американского клуба.

В прошлом сезоне Михайлюк отыграл 56 матчей за "Рэпторс", набирая в среднем за матч 4,6 очка и делая 1,6 подбора. Кампания-2021/22 стала для украинца уже четвертой в НБА.

Новый сезон НБА 2022/23 начнется 18 октября 2022 и продлится до 9 апреля 2023 года. Матч всех звезд НБА запланирован на 19 февраля следующего года и состоится на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, в сентябре Михайлюк в составе сборной Украины выступал на Евробаскете-2022. На континентальном первенстве команда Айнарса Багатскиса остановилась в 1/8 финала, где в напряженной борьбе за путевку в четвертьфинал проиграла Польше.

На групповой стадии сборная Украины одержала три победы - над Великобританией (90:61), Эстонией (74:73) и Италией (84:73), а также потерпела два поражения - от Греции (79:99) и Хорватии (85:90);

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