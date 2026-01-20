- Дата публикации
Осталась только Свитолина: еще две украинки выбыли из Australian Open-2026
Александра Олейникова и Ангелина Калинина не смогли преодолеть стартовый круг мэйджора.
Украинские теннисистки Александра Олейникова (№92 WTA) и Ангелина Калинина (№179 WTA) не сумели пробиться во второй раунд основной сетки Australian Open-2026.
В первом круге Олейникова проиграла Мэдисон Киз из США (№9 WTA), которая является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии – 6:7, 1:6. Для 25-летней украинки это был дебютный матч в основной сетке Grand Slam.
В свою очередь, Калинина уступила китаянке Ван Синьюй (№46 WTA) – 3:6, 3:6.
Таким образом, единственной представительницей Украины, преодолевшей стартовый раунд австралийского мэйджора, является Элина Свитолина. Во втором круге она посоревнуется с полькой Линдой Климовичевой.
Всего в основе Australian Open-2026 выступали шесть украинок. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева тоже выбыли уже в первом раунде соревнований.
Напомним, лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницей турнира.
Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.