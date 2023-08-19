Осталась всего неделя: Усик провел финальную спарринг-сессию перед боем с Дюбуа (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик завершил спарринги перед боем против британца Даниэля Дюбуа.

Накануне украинский боксер провел последнюю спарринг-сессию. Об этом сообщила промоутерская компания K2 Promotions Ukraine на своей странице в Instagram.

"Чемпион мира IBF, WBA, WBO, IBO Александр Усик после финальной спарринг-сессии в рамках подготовки к бою с Даниелем Дюбуа", – говорится в подписи к снимку, на котором украинец позирует вместе со спарринг-партнерами.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Напомним, ранее был представлен яркий проморолик титульного боя Усик – Дюбуа.

Читайте также:

Усик – Дюбуа: непобедимый супертяжеловес назвал фаворита боя и предостерег украинца

Очень мощно: Усик похвастался формой за месяц до боя с Дюбуа (фото)

"Сломает его сердце": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа