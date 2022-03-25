Остались защищать родину: украинские борцы отказались от участия в чемпионате Европы

На будущем континентальном первенстве нашу страну представят только женщины.

Мужская сборная Украины по вольной борьбе не отправится на чемпионат Европы-2022, который скоро стартует в Будапеште.

Как сообщил президент Ассоциации борьбы Украины Юрий Копытько, наша мужская сборная остается в Украине, чтобы защищать свою страну от российских оккупантов.

В то же время, женская сборная Украины сейчас уже тренируется в Венгрии и выступит на соревнованиях.

"Уже через несколько дней, 28 марта, в Будапеште начнется Чемпионат Европы по вольной борьбе. Совместно с мужской сборной по вольной борьбе приняли решение, что они должны оставаться в своей родной стране и защищать ее. Сейчас мы боремся за свободу и независимость всей Украины. А борьбу на ковре возобновим после победы и она уже близко.

Женская сборная уже около недели находится в Будапеште и усиленно тренируется, чтобы показать наилучшие результаты на чемпионате. И мы уверены, что неоднократно увидим наш сине-желтый флаг на пьедестале. Слава Украине", - написал Копытько у себя в Facebook.

Уже через несколько дней, 28 марта, в Будапеште начнется Чемпионат Европы по вольной борьбе. Совместно с мужской сборной по вольной борьбе было принято решение, что они должны оставаться в своей родной стране и защищать ее. Сейчас мы боремся за свободу и независимость всей Украины. А борьбу на ковре возобновим после победы и она уже близко. Женская сборная уже около недели находится в Будапеште и усиленно тренируется, чтобы показать наилучшие результаты на Чемпионате. И мы уверены, что неоднократно увидим наш сине-желтый флаг на пьедестале. Слава Украине Ukrainian Wrestling Association Ассоциация спортивной борьбы Украины #peaceforukraine Опубликовано Yuriy Kopytko Пятница, 25 марта 2022 г.

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