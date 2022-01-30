Осталось пройти медобследование: итальянский клуб согласовал трансфер украинского форварда "Динамо"

Владислав Супряга очень близок к переезду на Апеннины.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, скорее всего, продолжит карьеру в итальянской Серии А. О переходе 21-летнего форварда с "бело-синими" договорилась "Сампдория".

По информации Tuttomercatoweb, Супряга присоединится к генуэзскому клубу на правах аренды, рассчитанной до лета 2023 года. У "блучеркьяти" также будет опция выкупа игрока за 7-8 миллионов евро.

В воскресенье, 30 января, Владислав в Киеве пройдет медобследование, после чего стороны смогут объявить о трансфере официально.

Как сообщил авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира, генуэзцы заплатят "Динамо" за аренду Супряги 500 тысяч евро. Если итальянский клуб захочет выкупить игрока, то "бело-синие" получат еще 7,5 млн. евро.

В нынешнем сезоне Супряга провел всего 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Главный тренер киевлян Мирча Луческу не раз был разочарован игрой Владислава.

Сейчас "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков после 23 туров.

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