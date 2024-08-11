Остался без медали: украинский борец уступил в "бронзовом" финале на Олимпиаде-2024

Мурази Мчедлидзе не смог завоевать награду на Играх в Париже.

Украинский борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе не смог завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В поединке за "бронзу" (весовая категория до 97 кг) 30-летний уроженец Днепра уступил азербайджанцу Магомедхану Магомедову. Схватка завершилась со счетом 0:10.

Мчедлидзе на Олимпиаде-2024 в 1/8 финала победил представителя Турции Ибрагима Чефтчи (5:1), но затем в четвертьфинале потерпел поражение от действующего чемпиона Европы грузина Гиви Матчарашвили (0:11).

Благодаря тому, что Матчарашвили вышел в финал, украинец получил возможность продолжить борьбу за "бронзу". В утешительной схватке Мурази одолел южноафриканца Николааса де Ланге (5:3) и вышел в "бронзовый" финал.

Мчедлидзе – последний украинец, выступивший на Олимпиаде-2024. Таким образом, Украина завершила Игры в Париже с двенадцатью наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта.

Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

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