Остановил Месси и ПСЖ: украинец оформил голевой ассист в матче Лиги чемпионов (видео)

Эдуард Соболь помог бельгийскому "Брюгге" взять очко против французского гранда.

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь сделал важный вклад в ничью своей команды против "Пари Сен-Жермен" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соболь вышел на поле в основном составе, а на 27-й минут отличился голевым ассистом. Футболист сборной Украины выполнил рывок по левому флангу и выкатил мяч под удар Хансу Ванакену. Это позволило бельгийскому коллективу сравнять счет, поскольку перед этим за парижан забил Андер Эррера.

Видео гола Ванакена с передачи Соболя

Больше голов в матче болельщики не увидели. Интересно, что Соболь на статистических порталах WhoScored и SofaScore получил большую оценку, чем главная звезда ПСЖ Лео Месси. Действия украинского игрока оценили в 7.4 и 7.2 балла, тогда как у аргентинского феномена 7.0.

Видеообзор матча "Брюгге" - ПСЖ

В другом матче группы А "Манчестер Сити" с Александром Зинченко уничтожил "РБ Лейпциг" (6:3).

(6:3). Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "РБ Лейпциг" - "Брюгге", ПСЖ - "Манчестер Сити".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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