Остановилась в шаге от титула: украинская теннисистка не доиграла финал турнира WTA в Риме (видео)

Ангелина Калинина была вынуждена сняться во время решающего матча.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина из-за травмы снялась во время финального матча турнира WTA 1000 в Риме.

26-летняя уроженка Новой Каховки в решающем поединке встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Калинина уступила в первом сете со счетом 4:6. Во втором сете украинка проиграла первый гейм, после чего взяла медицинский тайм-аут.

После консультации с врачом Ангелина приняла решение досрочно завершить матч из-за травмы ноги.

Видеообзор матча

Отметим, что Калинина впервые в карьере играла в финале турнира уровня WTA 1000. Ангелина – только вторая в истории украинская теннисистка, кому покорилось это достижение. До нее это удавалось только главной звезде украинского тенниса и бывшей третьей ракетке мира Элине Свитолиной.

На пути в финал Калинина разгромила россиянку Анну Блинкову, победила чемпионку Australian Open-2020 и экс-четвертую ракетку мира американку Софию Кенин, одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз, выиграла матч-триллер против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии и победила россиянку Веронику Кудерметову.

Напомним, на турнире в Риме выступали еще четыре украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге основной сетки, а Марта Костюк и Леся Цуренко выбыли на стадии 1/16 финала.

Читайте также:

Выругался и попытался отвраться: российский теннисист Рублев опозорился во время матча (видео)

"Если не завалишь е**ло, дам мячиком": российский теннисист обматерил свою маму во время матча (видео)

"Человек третьего сорта": российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании