Остановилась в шаге от завоевания трофея: Костюк уступила в финале турнира в Сан-Диего (видео)

Марта в трехсетовом матче не справилась с британкой Кэти Бултер.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла стать победительницей турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

21-летняя уроженка Киева (№34 WTA) в напряженном финальном матче проиграла британке Кэти Бултер (№49 WTA).

Поединок длился 2 часа 14 минут. Украинка выиграла первый сет со счетом 7:5, но затем уступила в двух следующих партиях – 2:6, 2:6.

В течение матча Костюк выполнила одну подачу навылет и допустила 8 двойных ошибок. Это была первая в истории личная встреча теннисисток.

Обзор матча Костюк – Бултер

Отметим, что Марта во второй раз в карьере сыграла в финале турнира уровня WTA. В прошлом году она завоевала свой дебютный титул на соревнованиях WTA 250 в Остине.

Напомним, в полуфинале Костюк с суперкамбеком победила пятую ракетку мира и первую сеяную на турнире американку Джессику Пегулу.

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