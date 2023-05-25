Остановили "Манчестер Сити: клуб экс-тренера "Шахтера" впервые в истории пробился в еврокубки (видео)

"Брайтон" Роберто Де Дзерби в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

"Брайтон" сыграл вничью с "Манчестер Сити" (1:1) в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:1 .

Оба гола были забиты в первом тайме. На 25-й минуте Фил Фоден открыл счет после передачи Эрлинга Холанда.

Но подопечные бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби быстро отыгрались. На 38-й минуте роскошным дальним ударом в "девятку" отличился Хулио Энкисо.

Обзор матча

Таким образом, команда Де Дзерби гарантировала себе шестое место по итогам сезона АПЛ, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

За тур до завершения сезона "чайки" с 62 очками опережают ближайшего преследователя – "Астон Виллу" – на 4 балла.

"Брайтон", основанный в 1901 году, впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

В заключительном туре подопечные Де Дзерби 28 мая на выезде встретятся с "Астон Виллой".

Напомним, что "Манчестер Сити" досрочно стал победителем АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков и в последней игре чемпионата 28 мая приедет в гости к "Брентфорду".

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