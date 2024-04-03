Остановились в шаге от финала: "Бенфика" с Трубиным вылетела из Кубка Португалии (видео)

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина не смогла пробиться в финал Кубка Португалии.

В ответном матче 1/2 финала "орлы" на собственном поле сыграли вничью со "Спортингом" – 2:2. В первом поединке "Бенфика" потерпела поражение со счетом 1:2.

Первый тайм встречи на "Эштадиу да Луж" прошел без забитых мячей. На старте второй половины игры "львы" вышли вперед – на 47-й минуте отличился Мортен Хьюлманд.

Очень быстро хозяева отыгрались – на 52-й минуте забил Николас Отаменди.

Однако подопечные Рубена Аморима на 55-й минуте снова повели в счете усилиями Паулиньо.

На 64-й минуте "Бенфика" во второй раз за матч сравняла счет – точный удар нанес Рафа Силва. Однако по итогам двух поединков триумфовал "Спортинг" (4:3).

Обзор матча "Бенфика" – "Спортинг"

Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и сыграл полный матч, который для него стал 41-м в этом сезоне за португальскую команду. Суммарно украинец пропустил 39 голов и 16 раз сохранил ворота "сухими".

Другой финалист Кубка Португалии определится в противостоянии "Гимарайнша" и "Порту". Матчи запланированы на 3 и 17 апреля.

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