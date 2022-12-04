Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Остановилось сердце: 17-летний игрок сборной Косово умер на футбольном поле

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Остановилось сердце: 17-летний игрок сборной Косово умер на футбольном поле

bljesak.info

Товарищеский матч между командами из Косово завершился трагедией.

Юный полузащитник клуба "Трепча 89" Эрион Кайтази умер на поле во время футбольного матча.

О трагедии сообщает издание Bljesak.

Команды из Косово "Трепча 89" и A&N проводили товарищеский матч в Призрене. В конце первого тайма Кайтази внезапно потерял сознание.

К сожалению, все усилия врачей оказались тщетными и спустя некоторое время они констатировали смерть 17-летнего футболиста. Его сердце перестало биться.

"Мы планировали в ближайшее время реализовать твой трансфер в европейский чемпионат. Однако сегодня мы прощаемся с тобой физически, но не духовно. Эри, ты навсегда останешься в нашей памяти", – говорится в официальном заявлении клуба, за который выступал Кайтази.

В составе сборной Косово U-17 юный футболист провел восемь матчей, но на взрослом уровне дебютировать так и не успел.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что экс-чемпион мира по боксу умер в возрасте 37 лет.

Читайте также:

Легендарный Пеле обратился к фанатам на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья

Двух украинских тяжелоатлетов отстранили от ЧМ-2022: известна причина

Турецкого комментатора заменили посреди матча ЧМ-2022 по неожиданной причине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
613
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация