Остановилось сердце: 17-летний игрок сборной Косово умер на футбольном поле

Юный полузащитник клуба "Трепча 89" Эрион Кайтази умер на поле во время футбольного матча.

О трагедии сообщает издание Bljesak.

Команды из Косово "Трепча 89" и A&N проводили товарищеский матч в Призрене. В конце первого тайма Кайтази внезапно потерял сознание.

К сожалению, все усилия врачей оказались тщетными и спустя некоторое время они констатировали смерть 17-летнего футболиста. Его сердце перестало биться.

"Мы планировали в ближайшее время реализовать твой трансфер в европейский чемпионат. Однако сегодня мы прощаемся с тобой физически, но не духовно. Эри, ты навсегда останешься в нашей памяти", – говорится в официальном заявлении клуба, за который выступал Кайтази.

В составе сборной Косово U-17 юный футболист провел восемь матчей, но на взрослом уровне дебютировать так и не успел.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что экс-чемпион мира по боксу умер в возрасте 37 лет.

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