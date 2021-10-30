Остановилось сердце: футболист, которым интересовался "Шахтер", чуть не умер во время матча

Остановилось сердце: футболист, которым интересовался "Шахтер", чуть не умер во время матча

Рафаэля Двамену удалось спасти с помощью дефибриллятора.

Страшная трагедия чуть не случилась в австрийском футболе. Поединок "Блау-Вайс Линц" - "Хартберг" был омрачен инцидентом с ганским форвардом хозяев Рафаэлем Дваменой, который потерял сознание прямо на поле.

Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

На 20-й минуте встречи у 26-летнего футболиста произошла остановка сердца. Ему на помощь сразу бросились врачи, они привели игрока в сознание. Жизнь нападающему спас имплантированный дефибриллятор, установленный в прошлом году.

После ужасного случая матч был остановлен и перенесен на другой день.

"У Рафаэля все хорошо, я смог убедиться в этом лично сегодня утром в клинике. Он снова может смеяться. Масштаб ситуации непростой, и, конечно, теперь он снова это осознал и может реалистично оценивать будущее. По свидетельству врачей, его жизнь не подвергалось серьезной опасности из-за дефибриллятора

Опасности больше нет, если он будет избегать физических нагрузок. В ближайшие дни мы обсудим с врачами, что делать дальше", - рассказал спортивный директор "Блау-Вайс Линц" Тино Вавра.

Отметим, что в 2018 году интерес к Двамене проявлял донецкий "Шахтер", однако трансфер в Украину не состоялся.

Напомним:

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке. 17 июня Датский футбольный союз сообщил , что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем. 18 июня Эриксена выписали из больницы, однако его карьера оказалась под угрозой. В Италии, где датский футболист защищает цвета миланского "Интера", запрещено заниматься контактными видами спорта в случае установленного кардиостимулятора.

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