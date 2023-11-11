Остановилось сердце: в Албании во время матча умер футболист, которым интересовались "Шахтер" и "Заря" (видео)

28-летний Рафаэль Двамена не пережил второй в своей карьере сердечный приступ.

Трагический инцидент произошел во время матча 13-го тура чемпионата Албании по футболу между командами "Эгнатия" и "Партизани". Нападающий хозяев Рафаэль Двамена умер в результате сердечного приступа.

На 23-й минуте поединка ганский форвард внезапно упал на газон и потерял сознание. Футболисты обеих команд и врачи моментально побежали к 28-летнему игроку.

Медперсонал попытался оказать Рафаэлю неотложную помощь, после чего его увезли с поля. По дороге в больницу футболист умер. Как сообщают албанские СМИ, врачи диагностировали, что у игрока на поле остановилось сердце.

Это soo sad! Watch the Last moments of Raphael Dwamena в Albania League Game Today.



May His Soul Rest In Peace ☮️️️ pic.twitter.com/lgc3KGl5xf — iTunesGad (@drop_last) November 11, 2023

Стоит отметить, что в 2021-м у нападающего уже останавливалось сердце во время матча Кубка Австрии, когда он выступал за клуб "Блау-Вайс Линц". Однако тогда ганцу спас жизнь имплантированный дефибриллятор, установленный годом ранее из-за серьезных проблем игрока со здоровьем.

Позже Двамена рассказал в интервью, что инцидент произошел из-за неправильной работы дефибриллятора, поэтому в прошлом году он решил удалить устройство и продолжил играть в футбол без него.

"У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-нибудь случится – это будет моя вина", – заявлял Рафаэль.

За свою карьеру Двамена выступал за "Аустрию", "Цюрих", "Леванте" и другие команды. В августе 2022 года ганский футболист был на просмотре в луганской "Заре", а в 2018-м интерес к нему проявлял донецкий "Шахтер", однако трансфер форварда в Украину так и не состоялся.

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