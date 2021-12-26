Остановилось сердце: в Алжире во время матча скончался футболист (видео)

Софьяну Лукару было 28 лет.
В субботу, 25 декабря, во время матча второго дивизиона национального чемпионата между клубами "Оран" и "Саида" произошла ужасная трагедия. У алжирского футболиста Софьяна Лукара произошло сердечное приступ после столкновения с голкипером своей команды.
Лукарь был срочно отправлен в госпиталь, но умер по дороге. Футболисту было всего 28 лет, сообщает Sinar Harapan в Twitter.
⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista algeriano Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.— Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021
Se le va fer tasques de reanimación, sin èxit. Sus compañeros mostraron un dolor brutal: pic.twitter.com/lRvrNbhrMg
Сам же матч был остановлен при счете 0:1 в пользу "Саиды".
"Саида" (14 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице первенства в дивизионе (Центр/Восток), а "Оран" (9 очков) – 14-й.
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