Остановилось сердце: в Алжире во время матча скончался футболист (видео)

Остановилось сердце: в Алжире во время матча скончался футболист (видео)

Софьяну Лукару было 28 лет.

В субботу, 25 декабря, во время матча второго дивизиона национального чемпионата между клубами "Оран" и "Саида" произошла ужасная трагедия. У алжирского футболиста Софьяна Лукара произошло сердечное приступ после столкновения с голкипером своей команды.

Лукарь был срочно отправлен в госпиталь, но умер по дороге. Футболисту было всего 28 лет, сообщает Sinar Harapan в Twitter.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista algeriano Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.



Se le va fer tasques de reanimación, sin èxit. Sus compañeros mostraron un dolor brutal: pic.twitter.com/lRvrNbhrMg — Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021

Сам же матч был остановлен при счете 0:1 в пользу "Саиды".

"Саида" (14 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице первенства в дивизионе (Центр/Восток), а "Оран" (9 очков) – 14-й.

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