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Остановилось сердце: в Алжире во время матча скончался футболист (видео)

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Остановилось сердце: в Алжире во время матча скончался футболист (видео)

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Софьяну Лукару было 28 лет.

В субботу, 25 декабря, во время матча второго дивизиона национального чемпионата между клубами "Оран" и "Саида" произошла ужасная трагедия. У алжирского футболиста Софьяна Лукара произошло сердечное приступ после столкновения с голкипером своей команды.

Лукарь был срочно отправлен в госпиталь, но умер по дороге. Футболисту было всего 28 лет, сообщает Sinar Harapan в Twitter.

Сам же матч был остановлен при счете 0:1 в пользу "Саиды".

"Саида" (14 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице первенства в дивизионе (Центр/Восток), а "Оран" (9 очков) – 14-й.

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