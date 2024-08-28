Остановилось сердце во время матча: 27-летний уругвайский футболист умер в больнице

Хуан Искьердо ушел из жизни в результате сердечного приступа.
Защитник уругвайского клуба "Насьональ" Хуан Искьердо умер после того, как у него остановилось сердце во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского "Сан-Паулу".
О смерти 27-летнего уругвайского футболиста сообщила пресс-служба "Насьоналя".
23 августа Искьердо внезапно потерял сознание в центре поля. Игроки обеих команд сразу же позвали врачей. Хуана без сознания немедленно доставили в больницу.
Уругайский игрок Juan Izquierdo, защитник Nacional, свергнутый во время матча против Сан-Пауло на Morumbi, во время Copa Libertadores. Izquierdo является ныне в интенсивном состоянии и борьбе за его жизнь.— The NewsWale (@TheNewswale) August 23, 2024
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Медики несколько дней боролись за жизнь Искьердо, однако не смогли его спасти
Клуб Хуана сообщил, что у него остановилось сердце. Обследование также выявило у игрока серьезное повреждение мозга и повышение внутричерепного давления.
Искьердо перешел в "Насьональ" в 2024 году. До этого он также играл за уругвайские "Ливерпуль", "Монтевидео", "Атлетико Сан-Луис", "Пеньяроль" и "Серро". В 2022 году Хуан выиграл чемпионат страны в составе "Насьоналя".
Отметим, что у Искьердо осталась жена, двухлетняя дочь и младенец, появившийся на свет за несколько дней до его смерти.
Ранее сообщалось, что 26 августа умер выдающийся футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон.
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