"Остановит его быстрее, чем кто-либо другой": отец Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Джошуа

"Остановит его быстрее, чем кто-либо другой": отец Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Джошуа

Джон Фьюри уверен, что у британского чемпиона не возникнет проблем с украинцем.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о предстоящем бое между Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

По его словам, британский чемпион одержит легкую победу за счет того, что имеет преимущество над своим соперником в габаритах.

"Усик - хороший боец, крузер мирового класса, который доказал это. Но Джошуа - большой и сильный парень, и у него есть замечательный набор боксерских навыков. Мне кажется, что в целом он слишком хорош для Усика. Александр не сможет его потревожить, поэтому что он слишком мелкий. Джошуа пройдет прямо сквозь него. Я считаю, что Эй Джей остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой.

Дело в том, что если крузер раскачивается, пытаясь встретиться с супертяжеловесом, то можете об этом забыть. Поэтому и существуют весовые категории. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа - большой парень", - сказал Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Когда бой Усика против Джошуа?

Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик кардинально сменил имидж. Украинский боксер побрился налысо, вызвав бурную реакцию у фанатов.

Усик победил британского боксера и стал обязательным претендентом на титул WBO

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