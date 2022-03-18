Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Остановите Путина": после матча Бундеслиги дети выбежали на поле с сине-желтым плакатом (видео)

Дата публикации
Просмотры
3987
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Остановите Путина": после матча Бундеслиги дети выбежали на поле с сине-желтым плакатом (видео)

фото — twitter.com/dw_sports

Даже самые молодые болельщики выразили поддержку Украине.

После победы франкфуртского "Айнтрахта" над "Бохумом" (2:1) в матче Бундеслиги на поле выбежали юные фанаты, чтобы на глазах тысяч зрителей развернуть нарисованный баннер, посвященный войне в Украине.

На сине-желтом полотне была надпись "Остановите Путина". Таким образом, дети выразили солидарность с украинским народом, который продолжает защищать родину от российских оккупантов.

Сначала стюарды не хотели пускать ребят на поле, но дети все же прорвались на арену и, очутившись рядом с футболистами, продемонстрировали свое антивоенное обращение. Арена отреагировала на поступок ребят громкими аплодисментами.

Читайте также:

"Спасибо Вам, Герои войны": игроки и президент "Динамо" поддержали защитников Украины (видео)

Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге

Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций России и Беларуси

Следующая публикация