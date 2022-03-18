"Остановите Путина": после матча Бундеслиги дети выбежали на поле с сине-желтым плакатом (видео)

"Остановите Путина": после матча Бундеслиги дети выбежали на поле с сине-желтым плакатом (видео)

Даже самые молодые болельщики выразили поддержку Украине.

После победы франкфуртского "Айнтрахта" над "Бохумом" (2:1) в матче Бундеслиги на поле выбежали юные фанаты, чтобы на глазах тысяч зрителей развернуть нарисованный баннер, посвященный войне в Украине.

На сине-желтом полотне была надпись "Остановите Путина". Таким образом, дети выразили солидарность с украинским народом, который продолжает защищать родину от российских оккупантов.

Два молодых Eintracht Frankfurt fans ran on the pitch after #SGE 's home win at Bochum, carrying a "Stop it, Putin" banner pic.twitter.com/ckwdGyyaSM — DW Sports (@dw_sports) Март 15, 2022

Сначала стюарды не хотели пускать ребят на поле, но дети все же прорвались на арену и, очутившись рядом с футболистами, продемонстрировали свое антивоенное обращение. Арена отреагировала на поступок ребят громкими аплодисментами.

Love those kids bravery and @eintracht_us для информирования о них. #StopPutin pic.twitter.com/5aoslWT1dN — Mike Wndr (@Mikewndr) 15 марта 2022

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