"Остановите войну": испанский клуб презентовал сине-желтые футболки в поддержку Украины

"Зелено-белые" демонстрируют солидарность с украинским народом, который борется с российской агрессией.

Испанский "Бетис" подготовил специальную акцию в поддержку Украины, которая продолжает героически защищать свою землю от военного вторжения российских оккупантов.

На разминку перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" игроки "Бетиса" выйдут в футболках в цветах украинского флага. Также на сине-желтой экипировке "зелено-белых" будет надпись "Stop war" ("Остановите войну").

Об этом сообщается на странице испанского клуба в Instagram.

Поединок "Бетис" - "Айнтрахт" начнется сегодня, 9 марта, в 19:45 по киевскому времени. Ответная игра между испанским и немецким клубами состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что легенда "Барселоны" и "Реала" осудил вторжение РФ в Украину.

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