Останутся без олимпийских лицензий: россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023

МОК не разрешил спортсменам из государств-агрессоров принять участие в соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на Азиатских играх 2023 года.

Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет Азии.

В заявлении Олимпийского комитета Азии говорится, что решение не допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям принял МОК.

В Международном олимпийском комитете уже обосновали свое решение. Там отметили, что участие россиян и белорусов в Азиатских играх невозможно по техническим причинам.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх-2023 изучалась и обсуждалась на олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась невыполнимой по техническим причинам", – заявили в МОК.

Ранее сообщалось, что россиян и белорусов допустили к Азиатским играм в нейтральном статусе и вне медального зачета, чтобы они могли получить лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Однако теперь олимпийские лицензии будут разыграны без атлетов из стран-агрессоров.

Отметим, что МОК еще не принял окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены допущены к Олимпиаде-2024.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце июля 2023 года украинским спортсменам изменили условия запрета участия в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из стран-агрессоров выступают в нейтральном статусе.

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