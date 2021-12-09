Останутся в Украине: "Шахтер" подписал новые контракты с двумя бразильскими легионерами

Алан Патрик и Майкон продолжат выступать за донецкий клуб.

Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Аланом Патриком и Майконом.

Новые соглашения с футболистами рассчитаны до 31 декабря 2025 года, сообщает официальный сайт "горняков".

Алан Патрик стал игроком "Шахтера" в июне 2011 года. С тех пор в его активе 178 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, 26 голов и 13 трофеев с "Шахтером".

Майкон присоединился к "оранжево-черным" летом 2018 года. Он провел в составе "горняков" 97 поединков во всех турнирах и забил 8 мячей. Вместе с "Шахтером" бразилец дважды стал чемпионом Украины (2019, 2020), а также выиграл Кубок (2019) и Суперкубок Украины (2021).

Добавим, что днем ранее "Шахтер" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Жуниором Мораесом.

"Шахтер" с 44 очками лидирует в УПЛ после семнадцати туров. Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" по дополнительным показателям.

В последнем матче 2021 года "горняки" 11 декабря на выезде сыграют с "Александрией". Далее УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

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