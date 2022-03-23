"Оставайтесь с чистой совестью": Лунин предостерег белорусов от участия в войне с Украиной

Голкипер "сливочных" оставил послание белорусским военным у себя в Instagram.
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин обратился к белорусским военнослужащим, чтобы не те не вступали на стороне России в войну с Украиной.
23-летний голкипер "Королевского клуба" в своем Instagram выложил ссылку с информацией, как белорусам избежать вмешательства в войну против Украины.
"Белорусским военнослужащим, которые не хотят на войну с Украиной. Распространяйте, это не ваша война! Оставайтесь с чистой совестью", - написал Андрей.
Ранее сообщалось, что пловцов из РФ и Беларуси отстранили от международных соревнований.
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