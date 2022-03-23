"Оставайтесь с чистой совестью": Лунин предостерег белорусов от участия в войне с Украиной

"Оставайтесь с чистой совестью": Лунин предостерег белорусов от участия в войне с Украиной

Голкипер "сливочных" оставил послание белорусским военным у себя в Instagram.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин обратился к белорусским военнослужащим, чтобы не те не вступали на стороне России в войну с Украиной.

23-летний голкипер "Королевского клуба" в своем Instagram выложил ссылку с информацией, как белорусам избежать вмешательства в войну против Украины.

"Белорусским военнослужащим, которые не хотят на войну с Украиной. Распространяйте, это не ваша война! Оставайтесь с чистой совестью", - написал Андрей.

Ранее сообщалось, что пловцов из РФ и Беларуси отстранили от международных соревнований.

Читайте также:

В Беларуси рассказали, планируют ли они наступать на Украину

Беларусь закрывает Генконсульство Украины и высылает ряд дипломатов

Люди препятствуют поставке оружия: оппозиционерка сообщила о партизанском движении в Беларуси