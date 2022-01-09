Оставил Джоковича позади: Надаль выиграл очередной трофей и установил исторический рекорд

Рафаэль 19 сезонов выигрывает титулы.

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на турнире ATP 250 в австралийском Мельбурне

В финальном поединке 20-кратный чемпион турниров Большого шлема обыграл американца Максима Кресси.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Надаль подал девять эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брей-поинтов. Его соперника восемь раз подал навылет, трижды ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал один брейк-поинт.

Для испанца это уже 19 сезон подряд с выигранными титулами (начиная с 2004-го). Это абсолютный рекорд у ближайшего преследователя Новака Джоковича на данный момент 16-ти таких сезонов.

По общему количеству сезонов с титулами Надаль тоже вышел на первое место, обойдя Андре Агасси и Роджера Федерера, у которых по 18.

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