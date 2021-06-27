Оставил послание Лопесу: первая реакция Ломаченко на эффектную победу над Накатани

Экс-чемпион мира сделал заявление после боя.

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал победу техническим нокаутом над японцем Масаеши Накатани.

"Я очень рад, потому что вернулся с победой. Сделал то, что было поставлено моей командой, стратегия была выстроена, мы этого достигли, я победил и снова в строю.

Была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяли бы мне действовать первым. Я должен был действовать на контратаке, что у меня и получалось.

Чувствую себя очень хорошо, счастлив, потому что выполнил поставленную задачу от своего отца, придерживался выстроенной стратегии. Она принесла нам победу, поэтому я рад", - цитирует Василия Tribuna.

Также Ломаченко обратился к американцу Теофимо Лопесу, которому проиграл единогласным решением судей в октябре 2020 года.

"Я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш.

Я рад, если они готовы после своего поединка провести реванш. Это то, что мы хотим, что хотят все фаны бокса. Мое послание Лопесу? Выиграй свой бой, давай проведем реванш", - сказал Василий.

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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