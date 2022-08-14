Оставил позади "Цыганского короля": Усик возглавил авторитетный рейтинг супертяжеловесов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) потерял лидерство в независимом рейтинге BoxRec.

Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира в своей весовой категории BoxRec.

Об этом говорится в обновленном рейтинге портала.

С первой позиции он сместил чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО), который 12 августа объявил о завершении карьеры. Теперь он находится на втором месте.

Британец Энтони Джошуа, с которым Усик встретится в реванше за пояса IBF, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе, находится на четвертом месте рейтинга, его обогнал Деонтей Уайлдер.

Топ-10 рейтинга BoxRec:

1. Александр Усик (19-0, 13 КО)

2. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО)

3. Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО)

4. Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)

5. Диллиан Уайт (28-3, 19 КО)

6. Джозеф Паркер (30-2, 21 КО)

7. Дерек Чисора (33-12, 23 КО)

8. Кубрат Пулев (29-3, 14 КО)

9. Джо Джойс (14-0, 13 КО)

10. Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО)

Напомним, что Фьюри уже отказался от пояса журнала The Ring. Теперь за него могут сразиться Усик и Джошуа в реванше.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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