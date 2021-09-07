Оставили позади Россию: украинские гребцы триумфовали на Чемпионате мира

Оставили позади Россию: украинские гребцы триумфовали на Чемпионате мира

Нашим спортсменам покорилось историческое достижение.

Сборная Украины по гребле одержала победу на Чемпионате мира среди юниоров и молодежи, который проходил в португальском городке Монтемор-у-Велью.

Обладателем "золота" в блестящем стиле стала четверка Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский, Василий Смолевка и Александр Зайцев, которые выиграли финальный заплыв на дистанции 500 метров.

Они финишировали с результатом 1.24,26 минуты. Это первая золотая медаль в олимпийской байдарке-четверке в истории украинского гребли.

Вторыми к финишу доплыли поляки (1.24,96 минуты), а третьими стали россияне (1.25,28 минуты).

Видео "золотого" для Украины заплыва

Исторически фантастический заезд байдарки-четверки на чемпионате мира в Монтемор-у-Велью и яркие эмоции победителей Опубликовано Федерация каноэ Украины Понедельник, 6 Сентября 2021

Всего на Чемпионате мира в Португалии украинские гребцы завоевали 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные, 1 бронзовую). Это лучший результат нашей сборной с 2016 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку