"Оставьте пояс себе": потенциальный соперник Ломаченко обиделся на авторитетный журнал

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни отреагировал на свое отсутствие в рейтинге P4P по версии The Ring.

Американский боксер Дэвин Хейни (28-0, 15 КО) возмущен своим отсутствием в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Об этом абсолютный чемпион написал в Twitter.

"Издание The Ring может оставить свой пояс себе. Вы не увидите меня с ним до или после этого боя. Самый молодой абсолютный чемпион мира в эру четырех поясов не входит в рейтинг pound-for-pound. Это безумие, тем более что в настоящее время в списке есть ребята, которые даже не владеют поясом The Ring", – написал боксер.

Возглавил рейтинг чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа.

Напомним, что абсолютный чемпион мира по легкому весу Дэвин Хейни (28-0, 15 КО) встретится в реванше против эксчемпиона Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Хейни имеет в своем активе 28 побед (15 – нокаутом) в 28 боях;

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира он победил австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Джордж активировал опцию матча-реванша с Хейни. Ранее сообщалось, что второй поединок Хейни и Камбососа состоится 15 октября в Мельбурне.

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