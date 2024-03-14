Осужденного за контрабанду кокаина звездного легионера российского клуба арестовали в Дубае

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, которого в феврале этого года амстердамский суд приговорил к 6 годам тюрьмы за контрабанду кокаина, был арестован в Дубае местной полицией.

Как сообщает издание De Telegraaf, это произошло после запроса нидерландской прокуратуры по поводу экстрадиции 32-летнего форварда.

В конце февраля Промес попал в автомобильную аварию в Дубае и скрылся с места происшествия, после чего его задержали и отправили под домашний арест. Он не смог вместе со "Спартаком" вернуться в Россию.

В 2021 между Нидерландами и ОАЭ был подписан договор об экстрадиции, который позволяет передать Промеса на родину. Игрок может оспорить решение о своей экстрадиции.

Отмечается, что по сей день Промес находился под домашним арестом, но теперь был переведен в колонию.

Напомним, летом 2023 года Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году. Футболист подрался и ударил ножом в колено родственника, которого заподозрил в краже драгоценного ожерелья у своей тети.

Несмотря на приговор амстердамского суда, Промес так и не оказался за решеткой. В 2021 году он перешел в "Спартак", за который ранее играл с 2014 по 2018 год. СМИ сообщали, что Промес боится возвращаться на родину, чтобы не сесть в тюрьму. По слухам, чтобы избежать экстрадиции, звездный форвард даже начал процесс получения российского гражданства.

Промес известен в Европе по своим выступлениям за "Аякс" и "Севилью". В составе сборной Нидерландов он сыграл 50 матчей и забил 7 голов.

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