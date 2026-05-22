Освободил место для Моуринью: тренер "Реала" объявил о своем уходе

Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа объявил, что покинет свой пост после завершения текущего сезона.

43-летний испанский специалист на пресс-конференции сообщил, что матч заключительного тура Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао 23 мая станет для него последним у руля "сливочных".

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Реал" согласовал условия контракта с Жозе Моуринью — португалец подпишет с "Королевским клубом" соглашение, которое будет рассчитано до лета 2029 года.

"Я покидаю "Реал" с огромной благодарностью. Игроки сделали меня лучшим человеком, благодаря им я наслаждался каждым днем.

Я очень благодарен клубу за предоставленную возможность, я иду с благодарностью после этих восьми лет, оставляя позади многих друзей. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу вернуться.

У Моуринью фантастический штаб, он окружен хорошими специалистами. Если он придет в Реал, то приведет с собой свой тренерский штаб... У меня нет никаких шансов оказаться в его команде. С понедельника мне придется думать о том, что для меня лучше всего. Я уже шагнул вперед и значительно улучшил свое мастерство за эти четыре месяца.

Надеюсь, это только "до свидания", потому что это всегда будет мой дом. Я уже 20 лет являюсь частью "Реала" на разных должностях, и это всегда будет мой дом. Это будет мой последний матч с "Реалом"... не знаю, последний ли в моей карьере", — сказал Арбелоа.

Арбелоа возглавил "Реал" в январе этого года после увольнения Хаби Алонсо.

В этом сезоне мадридский гранд во второй раз подряд проиграл "Барселоне" борьбу за титул Ла Лиги. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В сезоне-2011/12 "сливочные" под его руководством выиграли Ла Лигу с рекордным показателем в 100 набранных очков и 121 забитым голом.

