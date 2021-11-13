"От 10 тысяч евро": жена футболиста сборной Украины рассказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина

"От 10 тысяч евро": жена футболиста сборной Украины рассказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина

Анна Зубкова заявила, что не смогла бы быть с партнером, который мало зарабатывает.

Жена футболиста "Ференцвароша" и сборной Украины Александра Зубкова Анна призналась, сколько должен зарабатывать ее мужчина.

По словам девушки, она не смогла бы быть вместе с партнером, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. На вопрос, какую зарплату она считает нормальной для мужчины, Зубкова ответила, что от 10 тысяч евро в месяц.

Также Анна сказала, что ей лично нужно 3 тысячи евро в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно: "Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит".

В то же время Зубкова сказала, что хочет сама зарабатывать деньги и реализовывать себя в жизни.

"Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность, и этого достаточно. Но последний год я думаю, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве", - сказала Зубкова в эфире программы "КраСавина".

Как писал ТСН Проспорт, в начале года Анна родила мужу-футболисту дочь.

Александр Зубков с женой Анной / instagram.com/zubiksane4ka

Александр Зубков с женой Анной / instagram.com/zubiksane4ka

Александр Зубков с женой Анной / instagram.com/zubiksane4ka

Александр Зубков с женой Анной / instagram.com/zubiksane4ka

instagram.com/zubiksane4ka

instagram.com/zubiksane4ka

Александр Зубков с женой Анной / instagram.com/zubiksane4ka

Александр Зубков с женой Анной / instagram.com/zubiksane4ka

25-летний Зубков является воспитанником донецкого "Шахтера", но за "горняков" провел всего 17 матчей в период с 2013 по 2020 год, когда находился в структуре клуба.

В 2019 году Зубкова арендовал венгерский "Ференцварош", а в 2020 году венгерский клуб подписал полноценный контракт с украинцем.

В составе "Фради" Александр дважды стал чемпионом Венгрии и сыграл в Лиге чемпионов. В общей сложности на его счету 18 голов в 93 матчах за венгерский клуб.

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