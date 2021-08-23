От Беленюка и Билодид до Усика: как украинские спортсмены поздравили с Днем Государственного Флага

От Беленюка и Билодид до Усика: как украинские спортсмены поздравили с Днем Государственного Флага

Звезды украинского спорта опубликовали снимки с национальным флагом и обратились к фанатам.

23 августа Украина ежегодно отмечает День Государственного Флага. К празднованию присоединились и наши спортсмены, которым часто выпадает честь поднимать украинский флаг на международных спортивных аренах.

С праздником соотечественников в соцсетях поздравило много звезд украинского спорта.

Среди них олимпийский чемпион Токио-2020 борец Жан Беленюк, бронзовая призерка Игр в столице Японии дзюдоистка Дарья Билодид, претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе боксер Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, гимнаст Олег Верняев, вратарь футбольной сборной Андрей Пятов и другие известные атлеты.

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Алексей Новиков (стронгмен)

Марина Бех-Романчук (легкая атлетика)

Олег Верняев (спортивная гимнастика)

Елизавета Яхно (синхронное плавание)

Анна Рыжикова (легкая атлетика)

Ксения Сидоренко (синхронное плавание)

Анастасия Брызгина (легкая атлетика)

Алина Акобия (вольная борьба)

Иван Пеклин (автогонки)

Денис Беринчик (бокс)

Александр Усик (бокс)

Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика)

Андрей Пятов (футбол)

Дарья Билодид (дзюдо)

Анна Ризатдинова (художественная гимнастика)

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинские паралимпийцы ярко поздравили с Днем Государственного Флага, устроив в Токио сине-желтый перформанс.

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