От Бензема до конкурента Лунина: полный список победителей премии "Золотой мяч-2022" по номинациям

В понедельник, 17 октября, в парижском театре "Шатле" объявили имя обладателя "Золотого мяча-2022".

Лучшим футболистом мира по версии авторитетного французского журнала France Football стал форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Для 34-летнего француза это первое подобное признание в карьере.

Второе место занял нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане, а третьим стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Кроме того, почетные награды были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии "Золотой мяч-2022" .

Обладатель "Золотого мяча" среди мужчин: Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)

Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Алексия Путельяс ("Барселона", сборная Испании)

Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Гави ("Барселона", сборная Испании)

Награда Сократеса (за лучшие социальные акции): Садио Мане ("Ливерпуль" / "Бавария", сборная Сенегала) - получил приз за гуманитарные акции в его родном Сенегале.

Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Роберт Левандовски ("Бавария" / "Барселона", сборная Польши)

Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)

Лучший клуб: "Манчестер Сити" (Англия)

Добавим, что в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. А в 2020 году главным претендентом на награду был польский нападающий Роберт Левандовски, но ее вручение отменили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца - португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За период с 2008 по 2021 год гегемонию Месси и Роналду сумел прервать лишь хорват Лука Модрич, который стал обладателем награды 2018 года.

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