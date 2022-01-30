От "бронзы" Цербе до "золота" Абраменко: как выступала Украина на зимних Олимпийских играх

От "бронзы" Цербе до "золота" Абраменко: как выступала Украина на зимних Олимпийских играх

Рассказываем о всех медалях зимних Олимпиад в истории независимой Украины.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине начнутся XXIV зимние Олимпийские игры. В восьмой раз в истории Украина будет представлена на зимней Олимпиаде как независимое государство.

Защищать честь Украины в столицу Китая отправились 45 спортсменов, которые будут выступать в 12 дисциплинах. Наших представителей не будет только в трех видах: конькобежном спорте, хоккее и керлинге.

В ожидании старта соревнований в Поднебесной ТСН Проспорт вспоминает, кто творил украинскую историю на всех предыдущих зимних Олимпиадах.

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Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые. "Сине-желтые" только на двух зимних Олимпиадах оставались без наград - в 2002 и 2010 годах.

Олимпиада-1994

Игры в норвежском Лиллехамере стали для Украины первыми, где она была представлена отдельной сборной. На дебютную зимнюю Олимпиаду наша страна направила 37 спортсменов в 10 дисциплинах. "Сине-желтые" завершили соревнования с двумя наградами - золотой и бронзовой.

Первую медаль зимних Игр в истории независимой Украины выиграла биатлонистка Валентина Цербе. Она стала бронзовой призеркой в спринте. Обладательнице "золота" - Мириам Бедар из Канады - украинка проиграла всего 1,2 секунды. А от серебряной медали, которую завоевала белоруска Светлана Парамыгина, нашу биатлонистку отделили 0,1 секунды.

В свою очередь, первое "золото" зимних Олимпиад принесла Украине фигуристка Оксана Баюл. 16-летняя украинка перед Олимпиадой выиграла Чемпионат мира, но все равно не была фавориткой Игр.

Невероятное выступление украинки поразило всех, а вот на церемоние награждения произошел конфуз. У организаторов не оказалось гимна Украины, и они предложили включить вместо него гимн СССР или Российской Федерации.

Украинская сторона ответила категорическим отказом. К счастью, один из делегатов украинской команды привез с собой в Норвегию кассету с украинским гимном. В конце концов украинский гимн впервые прозвучал на зимней Олимпиаде.

В медальном зачете на Играх в Лиллехаммере наша команда стала 13-й. Пока это лучший результат Украины на зимних Олимпиадах.

Олимпиада-1998

На следующей зимние Олимпийские игры, которые принимал японский город Нагано, Украина отправила уже 56 спортсменов, которые соревновались в десяти дисциплинах.

Уже в первый соревновательный день "сине-желтые" выиграли медаль, которая в итоге стала единственной для Украины на Олимпиаде. Биатлонистка Елена Петрова стала второй в индивидуальной гонке, уступив только представительнице Болгарии Екатерине Дафовской.

В интервью sport.ua она рассказала, что перед стартом индивидуальной гонки перепутала свои палки с палками партнерши по команде Елены Зубриловой.

"Мне нужно было уже бежать на старт, я стартовала раньше Елены Зубриловой. Так получилось, что я случайно взяла палки Зубриловой. Она ниже меня на четыре сантиметра, соответственно палки короче.

Я не знаю, конечно, как Елена тогда добежала, но после той ситуации я свои палки решила укоротить до того размера, с которым выступала Зубрилова. Я поняла, что они удобны для меня. Я даже не заметила, как пробежала, финишировала, а потом в конце, когда соревнования закончились, я узнала, что бежала с палками Зубриловой", - рассказала Петрова.

"Серебро" Петровой позволило украинской сборной во второй раз в истории финишировать в топ-20 медального зачета зимних Игр. Наша команда заняла 18-е место.

Олимпиада-2002

Игры в американском Солт-Лейк-Сити стали первыми, на которых сине-желтые не сумели завоевать ни одной награды. В состав украинской сборной вошли 68 спортсменов в 11 дисциплинах.

Ближе всех к медалям были Валентина Шевченко (лыжные гонки) и Станислав Кравчук (фристайли), которые в итоге стали пятыми.

Отметим, что в Солт-Лейк-Сити нашу страну представляло рекордное количество спортсменов за все зимние Олимпиады. Это было вызвано тем, что украинская хоккейная сборная единственный раз отобралась на Игры, где заняла десятое место.

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Олимпиада-2006

На Олимпийских играх в Турине украинские спортсмены реабилитировались перед болельщиками. "Сине-желтые" привезли в Италию 52 спортсмена и завоевали две медали, обе - бронзовые.

Биатлонистка Лилия Ефремова стала третьей по итогам спринтерской гонки. Она уступила только представительнице Франции Флоранс Баверель-Робер и шведке Анне-Карин Олафссон.

До 2002 года Ефремова выступала за Россию, однако из-за высокой конкуренции сначала перешла в команду Беларуси, а с 2003-го стала представлять Украину. Это стало возможным благодаря тому, что тогдашние правила позволяли неоднократно менять спортивное гражданство.

Associated Press

Другую бронзовую награду Олимпиады в Турине Украине принесла пара в фигурном катании - Елена Грушина и Руслан Гончаров. Фигуристы из Одессы с ранних лет встречались, а в 1995 году сыграли свадьбу. Однако вскоре после олимпийской "бронзы" пара развелась.

На Играх в Турине украинская сборная финишировала 25-й в медальном зачете.

Олимпиада-2010

Игры в канадском Ванкувере стали разочарованием для Украины. Прославлять нашу страну на соревнования отправились 47 спортсменов в 9 дисциплинах. Однако привезти домой хоть одну награду им не удалось.

Ближе всех к завоеванию медали был биатлонист Андрей Дериземля, однако два штрафных круга не позволили ему подняться на подиум в спринте. По итогам гонки украинец занял 5-е место.

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Олимпиада-2014

Олимпийские игры-2014 принимал российский город Сочи. Соревнования проходили на фоне Революции Достоинства в Украине и начала оккупации Россией Крымского полуострова. Несмотря на сложную политическую ситуацию, украинская сборная отправилась в Россию в составе 43-х спортсменов и завоевала две награды - "бронзу" и "золото".

Обе медали были завоеваны в биатлоне. Бронзовую награду Украине принесла Вита Семеренко в спринте. Победила тогда Анастасия Кузьмина из Словакии. А в борьбе за "серебро" Вита лишь 1,8 секунды проиграла россиянке Ольге Вилухиной.

Associated Press

В 2017 году МОК лишил Вилухину "серебра" из-за допинга - ее медаль должна была перейти Семеренко. Однако впоследствии россиянка выиграла апелляцию, потому Семеренко все же осталась с "бронзой".

Одной из самых памятных для Украины медалей за всю историю зимних Олимпиад является "золото" женской сборной по биатлону в эстафете. Историческую победу одержала "сине-желтая" четверка - Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Associated Press

В напряженной борьбе за золото Украина обошла Россию. Команда РФ финишировала второй, однако позже россиян лишили награды из-за допинга Ольги Зайцевой.

В Сочи-2014 украинская сборная замкнула топ-20 медального зачета.

Олимпиада-2018

На Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане сборная Украины отправила наименьшее количество спортсменов за всю свою историю - 33. Домой "сине-желтые" вернулись с единственной наградой - "золото" завоевал фристайлист Александр Абраменко.

В финале соревнований по лыжной акробатике Абраменко опередил китайца Цзя Цзуньяна и россиянина Илью Бурова.

Для Украины эта золотая медаль стала исторической во фристайле на Олимпийских играх.

Associated Press

Усилиями Абраменко украинская олимпийская сборная стала 21-й в медальном зачете.

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