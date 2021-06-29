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От горьких слез до бешеной радости: швейцарский фанат стал героем Сети во время матча Евро-2020 с Францией (видео)

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От горьких слез до бешеной радости: швейцарский фанат стал героем Сети во время матча Евро-2020 с Францией (видео)

twitter.com/FutbolBible

Невероятные эмоции болельщика по ходу фантастического матча.

Швейцарский фанат стал героем Сети после публикации ролика с его реакцией во время матча 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная его страны сенсационно обыграла команду Франции.

Камеры зафиксировали, как в течение одной минуты у болельщика произошла разительная смена эмоций - сначала он неимоверно огорчился, пустив слезу, а спустя несколько моментов парень уже безудержно радовался забитому в конце основного времени спасительному голу.

  • Основное и дополнительное время матча Франция - Швейцария завершилось вничью - 3:3. В серии пенальти победу одержала команда из страны сыра, часов и шоколада - 5:4.
  • В четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет с Испанией.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, французские власти призвали фанатов не ехать в Россию на матч 1/4 финала Евро-2020. 