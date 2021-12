"От***и мои яйца": Фьюри вульгарно унизил Усика на камеру, украинец отреагировал

"Цыганский король" повеселил Александра своей провокацией.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал неприличное заявление в адрес чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика.

Недавно боксеры встретились на вечере бокса в Нью-Йорке, где в главном бою Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил Ричарда Комми.

Британец начал что-то шептать украинцу на ухо. Позже Тайсона спросили, что он говорил Александру. А Фьюри в присущей ему манере пропел: "Усик, от***и мои яйца".

Поскольку сейчас Усик находится в Дубае, где занимается переговорами о возможном проведении там реванша с Энтони Джошуа, то представители СМИ не упустили возможности спросить украинца, что он думает об этом непристойном заявлении от Фьюри.

Саша не сразу понял заданный на английском языке вопрос, но когда ему перевели, то расхохотался, махнул рукой, а потом с грозным видом ответил на английском: "Hey! Tyson, how are you!" ("Эй, Тайсон, как дела?").

В сентябре этого года Усик победил Энтони Джошуа и сосредоточил в своих руках три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF. В октябре Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе.

Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше с Джошуа, или же заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

