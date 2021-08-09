"От***итесь от спортсменов": каратист Горуна встал на защиту легкоатлетки Магучих из-за фото с объятиями с россиянкой

"От***итесь от спортсменов": каратист Горуна встал на защиту легкоатлетки Магучих из-за фото с объятиями с россиянкой

Отголоски Игр-2020.

Украинский каратист Станислав Горуна поддержал легкоатлетку и соотечественницу Ярославу Магучих, которая попала в скандал из-за фото с объятиями с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту на Олимпиаде в Токио.

"Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни.

Отстаньте от спортсменов с вашей ***ной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть.

Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, которое лишь на момент сводит вместе нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше.

В фото Магучих с Ласицкене нет измены. В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения.

Нет предательства в поздравлениях Никольченко и Верняева к своим оппонентам в спорте. Их свел спорт, жизнь. Люди подружились за счет конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга.

Какое это имеет отношение к международной политике? Грузите спортсмена за его политические проявления, но от***итесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей.

Олимпиада – это квинтэссенция спорта. Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении, независимо ни от чего. Олимпиада доказывает однозначно, что спорт - вне политики. На Олимпиаде есть спортивный дух и здоровая конкуренция. И еще немного бизнеса.

В ваших негативно критикующих комментариях гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы даете выдуманному предательству реальную жизнь.

Если спорт - это политика, то и образование - политика, инженерия - политика, медицина - политика, искусство - политика. Вся наша жизнь с таким подходом - политика. Идиотская подмена понятий.

Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте ее во все подряд", - написал Горуна.

На Олимпиаде в Токио Горуна стал серебряным призером.

Магучих завоевала бронзовую награду.

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