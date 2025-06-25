"От кого Василий планировал нас защищать?": Беленюк отреагировал на конфликт между Ломаченко и Стерненко

Василий Ломаченко и Жан Беленюк (коллаж)

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Трехкратный олимпийский медалист в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на конфликт между боксером Василием Ломаченко и волонтером Сергеем Стерненко.

"В контексте недавнего скандала между Ломаченко, Стерненко и Притулой решил посмотреть ленту Василия Ломаченко в ФБ.

У меня вопросов нет, Василий остается верен себе и своим взглядам, и в этом плане его трудно назвать "трусом" или "сцыклом", как выразились Притула со Стерненко в комментариях под недавним постом Ломаченко.

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Очевидно, он действительно верит в то, что публикует и не боится излагать свою позицию, несмотря на осуждение подавляющего большинства украинцев, которые страдают и теряют своих близких каждый день в этой жестокой войне России против нас. Наверное, нужно иметь яйца, чтобы на такое решаться столько лет подряд.

Ниже единственное фото, которое выбивается из общей логической линии и наталкивает меня на вопрос – а от кого Василий планировал нас защищать в начале полномасштабной войны?

Мне непонятно, как это фото появилось, списываю на шоковое состояние. Думаю, он сожалеет о том, что оно вообще попало в Сеть. Ведь именно здесь, судя по всем обстоятельствам, уместнее звучит слово "трус", – написал Беленюк в своем Telegram-канале, добавив фото Ломаченко в военной форме.

Василий Ломаченко в терробороне Белгород-Днестровского

Отметим, что Василий в начале полномасштабного российского вторжения в Украину вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

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Ломаченко и Стерненко поссорились в комментариях к посту украинского боксера в Facebook об обстреле россиянами Белгорода-Днестровского.

Стерненко назвал Василия предателем и трусом. В ответ Ломаченко начал иронизировать о личной охране Стерненко и заявил, что людям в Украине несет угрозу не только российская армия, но и ТЦК.

В комментариях Ломаченко также разнес экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула, которому боксер нашел, что ответить.

Напомним, в начале июня этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

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