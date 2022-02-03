От Миколенко до Эриксена: самые громкие футбольные трансферы зимы 2022 года

От Миколенко до Эриксена: самые громкие футбольные трансферы зимы 2022 года

Рассказываем о топовых переходах, которые произошли этой зимой.

Зимнее трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрылось 31 января. Команды воспользовались возможностью усилить свои составы, чтобы в новом году радовать болельщиков игрой и результатами.

В Украине же трансферное окно закроется только 2 марта. ТСН Проспорт подводит итоги зимнего трансферного периода, знакомя читателей с самыми дорогими и громкими переходами.

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев - "Эвертон")

Переезд левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины на туманный Альбион стал одной из наиболее обсуждаемых тем украинского футбола этой зимой. Столичный клуб впервые со времен ухода Андрея Ярмоленко за солидную сумму продал своего воспитанника в топовый европейский чемпионат.

Миколенко подписал с "ирисками" контракт до июня 2026 года. За футболиста сборной Украины "мерсисайдцы" заплатили "Динамо" около 23,5 миллиона евро. Это третий по стоимости трансфер на выход в истории киевского клуба.

Дороже "бело-синие" продали Андрея Ярмоленко дортмундской "Боруссии" - 25 миллионов евро. На втором месте - трансфер Андрея Шевченко в "Милан" - 23,91 млн евро.

http://www.evertonfc.com/

Душан Влахович ("Фиорентина" - "Ювентус")

22-летний сербский нападающий стал главным открытием Серии А первой части сезона. Вместе с нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле серб возглавляет гонку бомбардиров Серии А - на счету Влаховича 17 голов в 21 матче.

Из-за такой результативности "Старая синьора" не поскупилась и заплатила за игрока 81,6 млн евро. Этот самый дорогой переход в мировом футболе за эту зиму.

Переход Влаховича в "Ювентус" изрядно возмутил фанатов "Фиорентины". Они даже угрожали расправой форварду, когда узнали, что он собирается перейти в стан туринцев. После "измены" звездного лидера команды официальный фан-магазин "фиалок" предлагает фанатам заменить на футболках фамилию серба любой другой.

Ферран Торрес ("Манчестер Сити" - "Барселона")

Каталонская "Барселона", несмотря на значительные финансовые затруднения, провела мощную трансферную кампанию. "Сине-гранатовые" подписали сразу трех звездных новичков. Наибольшую сумму "блаугранас" выложили за нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса - 55 млн евро.

Еще 10 млн евро предусмотрено в качестве бонусов, если Торрес выигрывает "Золотой мяч" или Лигу чемпионов в составе "Барсы". За 21-летнего испанца "Барселона" рассчитается с "Манчестер Сити" несколькими траншами, начиная с лета 2022-го.

Клаусула Ферран Торрес в каталонском клубе теперь составляет 1 миллиард евро.

Отметим, что летом 2020 года Манчестер Сити приобрел испанца у "Валенсии" за 28 миллионов евро. На Туманном Альбионе он провел 43 матча и забил 16 голов. Ферран является основным форвардом и самым лучшим бомбардиром сборной Испании под руководством Луиса Энрике.

Адама Траоре ("Вулверхэмптон" - "Барселона")

Другим зимним новичком каталонцев стал 26-летний атлетический вингер Адама Траоре, пришедший на правах аренды из английского "Вулверхэмптона".

Траоре является воспитанником академии "Барселоны", поэтому можно сказать, что он вернулся домой. "Сине-гранатовые" арендовали Траоре у "волков" до конца сезона с правом выкупа за 30 миллионов евро.

По словам президента клуба Жоана Лапорты, каталонцев намерены им воспользоваться. Но поскольку обязательного выкупа аренда не предусматривает, то Траоре своей игрой должен убедить руководство "Барсы" выкупить его контракт у "волков".

Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал" - "Барселона")

В последний день зимнего трансферного окна "сине-гранатовые" оформили еще один громкий переход. "Барселона" подписала форварда лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Причем достался испанской команде 32-летний габонец бесплатно. Перед этим нападающий расторг контракт с "канонирами" и согласился на огромное уменьшение зарплаты.

Соглашение Обамеянга с "блаугранас" рассчитано до июня 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершению сезона-2022/23. В контракте габонца прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Луис Диас ("Порту" - "Ливерпуль")

"Ливерпуль" этой зимой усилился вингером сборной Колумбии Луисом Диасом. За 25-летнего хавбека мерсисайдский клуб заплатил "Порту" солидную сумму - 45 млн евро. Еще 15 млн евро "драконы" могут получить бонусами.

Луис Диас был одной из главных звезд португальского клуба. Также он демонстрировал великолепные выступления за национальную сборную, в частности, прошлым летом на Кубке Америки забивал Аргентине и Бразилии. Диас является бронзовым призером континентального первенства в составе колумбийской сборной.

A message from our new Red #VamosLuis pic.twitter.com/Be82uaW5wq — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

Бруно Гимараес ("Лион" - "Ньюкасл")

Недавно приобретенный богатыми шейхами "Ньюкасл" выложил 42,1 млн евро за полузащитника "Лиона" и сборной Бразилии Бруно Гимараэса. Еще 8 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

В этом сезоне 24-летний Гимараес провел 25 матчей в составе французского клуба, отдав шесть голевых передач.

Интересно, что "сороки" идут только 18-ми турнирной таблице АПЛ. Если такого уровня трансферы не спасут команду от вылета из элитного дивизиона, это станет настоящим провалом.





Newcastle United thrilled to announce signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on four-and-a-half year deal.



Bem vindo, @brunoog97 ! — Newcastle United FC (@NUFC) 30 января 2022

Крис Вуд ("Бернли" - "Ньюкасл")

Еще один топовый трансфер "сорок" этой зимой. "Ньюкасл" подписал 30-летнего новозеландского форварда Криса Вуда. Сумма перехода составила 30 млн евро.

Контракт Вуда с "сороками" рассчитан на 2,5 года. За свою карьеру Вуд успел поиграть за "Вест Бромвич", "Миллуолл", "Барнсли", "Брайтон", "Бирмингем", "Лестер", "Ипсвич", "Лидс", а последним его клубом был "Бернли".

Причем там Крис сумел забить минимум 10 голов в каждом из последних четырех сезонов.

All Black and White.



Welcome, @officialcwood ! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) 13 января 2022

Люка Динь ("Эвертон" - "Астон Вилла")

28-летний французский левый защитник мог стать конкурентом Виталия Миколенко на позиции левого защитника, однако после конфликта с бывшим тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом был продан в "Астон Виллу". Стоимость трансфера составила 30 млн евро.

Уже в своем первом матче за "львов" Динь чуть не пострадал от болельщиков своей бывшей команды. После того как Люка оформил ассист в ворота "Эвертона", поклонники "мерсисайдцев" с трибун бросили в игрока почти полной бутылкой с водой.

Добавим, что Динь перебрался в мерсисайдский клуб из "Барселоны" в 2018 году. За каталонцев он выступал в течение двух лет, сыграв в 29 поединках.

Aston Villa оставляет желание подчеркнуть @LucasDigne from Everton! ✅ – Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Антони Марсиаль ("Манчестер Юнайтед" - "Севилья")

Испанская "Севилья" взяла в аренду до конца текущего сезона 26-летнего нападающего МЮ Антони Марсиаля.

По информации СМИ, "Севилья" заплатила за аренду звездного игрока 6 млн евро.

Француз был приобретен "красными дьяволами" у "Монако" в 2015 году за 60 млн евро. С тех пор он забил 79 голов в 268 матчах "манкунианцев" во всех турнирах.

Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед" - "Эвертон")

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек на правах аренды перебрался из МЮ в "Эвертон". "Ириски" арендовали 24-летнего футболиста до конца этого сезона.

Ван де Бек был звездой "Аякса", сенсационно дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Летом 2020 года "красные дьяволы" заплатили амстердамцам за игрока 40 млн. евро. Однако ни Уле-Гунар Сульшер, ни Ральф Рангник в полной мере не доверяли молодому футболисту. Возможно, в "Эвертоне" Фрэнка Лэмпарда нидерландец сможет снова громко заявить о себе.

В этом сезоне Ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился лишь одним голом. Контракт Ван де Бека с МЮ действует до июня 2025 года.

Welcome to Everton Football Club, @Donny_beek6 ! ✍️ — Everton (@Everton) January 31, 2022

Деле Алли ("Тоттенхэм" - "Эвертон")

Перед закрытием трансферного окна "ириски" объявили о полноценном трансфере полузащитника "шпор" Деле Алли.

25-летний англичанин перебрался к "мерсисайдцам" бесплатно, но "Тоттенхэм" получит 12 млн евро после 20 матчей Алли в составе "Эвертона". Еще еще 35-40 млн евро будут выплачены после достижения других целей игроком или командой.

Алли перешел в "Тоттенгем" из "МК Донс" в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провел 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. Нынешний сезон Деле стал автором двух голов и одной результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Деян Кулусевски ("Ювентус" - "Тоттенхэм")

21-летний шведский полузащитник арендован "шпорами" у "Старой синьоры" до лета 2023 года за 10 млн евро. Кроме того, предусмотрена опция выкупа игрока за 40 млн. евро.

В нынешнем сезоне швед сыграл в 20 матчах туринцев в Серии А, отличился голом и 3 результативными передачами.

Кристиан Эриксен (без клуба - "Брентфорд")

Зимнее трансферкое окно также ознаменовалось большим возвращением. Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца на Евро-2020, нашел новый клуб. 29-летний полузащитник следующие полгода будет выступать за новичка английской Премьер-лиги - "Брентфорд".

У Эриксена уже есть опыт выступлений в АПЛ. С 2013 по 2020 год он провел в лондонском "Тоттенхэме".

Последним клубом Эриксена был миланский "Интер", который в середине декабря объявил о расторжении контракта с датчанцем. Подобное решение клуба связано со здоровьем полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством;

Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона-2020/2021.

Давид Нерес ("Аякс" - "Шахтер" Донецк)

Донецкий "Шахтер" этой зимой взорвал трансферную бомбу, приобретя звездного вингера амстердамского "Аякса" - Давида Нереса.

За трансфер 24-летнего бразильца "горняки" заплатили 12 миллионов евро. Еще четыре миллиона "Аякс" может получить как бонусы.

Нерес перебрался в "Аякс" зимой 2017 года из бразильского "Сан-Паулу" за 22 миллиона евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро.

Владислав Супряга ("Динамо" Киев - "Сампдория")

Трансферная сага о Владиславе Супряге, которого некоторые даже называли "новым Шевченко", наконец подошла к своему завершению. 21-летний украинский форвард "Динамо" до конца сезона будет выступать в аренде за итальянскую "Сампдорию".

Также генуэзская команда получила право выкупа контракта игрока по истечении срока аренды.

В этом сезоне Супряга провел всего 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Главный тренер киевлян Мирча Луческу неоднократно был разочарован игрой Владислава, поэтому переход форварда является логической попыткой реанимировать свою карьеру.

twitter.com/sampdoria

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