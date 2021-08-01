От неудачного отбора к ЧМ-2014 до успеха на Евро-2020: как прошла пятилетка Шевченко в сборной Украины

От неудачного отбора к ЧМ-2014 до успеха на Евро-2020: как прошла пятилетка Шевченко в сборной Украины

44-летний специалист уже заявлял, что намерен попробовать силы на клубном уровне.

Сегодняшнее заявление Андрея Шевченко об уходе из сборной Украины взорвало футбольное информационное пространство страны. Тренер сообщил, что у него истек срок действия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), хотя ранее сообщалось, что его соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Перед стартом же Евро-2020 глава УАФ Андрей Павелко с оптимизмом заявлял, что Шевченко, как он надеется, не только отработает до конца отбор к Чемпионату мира-2022, но и повезет команду в Катар на финальную часть турнира. Но все оказалось не так радужно - тренер ушел...

Associated Press

ТСН Проспорт решил вспомнить, как специалист пришел в сборную в феврале 2016 года ассистентом наставника, а спустя полгода ее возглавил и прошел с ней путь длинной в пять лет.

Первый тренерский опыт Шевченко получил, работая в штабе Михаила Фоменко. К тому времени обладатель "Золотого мяча" 2004 года окончил тренерские курсы и был готов к дебюту в новой роли.

twitter.com/jksheva7

На Евро-2016 сборная Украины под руководством Фоменко потерпела три поражения. Не удивительно, что после такого результата на тренерской скамье произошла рокировка - прежний наставник ушел в отставку, а спустя время его преемником несколько неожиданно был назначен Шевченко.

Контракт с молодым специалистом был подписан по схеме "2+2". Утверждение его кандидатуры было одобрено единогласно.

facebook.com/ffukraine

Дебют Шевченко в роли главного тренера сборной пришелся на матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 с Исландией дома. Та игра завершилась вничью - 1:1. После этого "сине-желтые" также поделили очки с турками в гостях - 2:2.

В том отборе сборная до конца вела борьбу за попадание на ЧМ-2018, но поражения на финише от Исландии и Хорватии (оба раза - 0:2) оставили команду на третьем месте в группе и за бортом мирового форума.

ФФУ

Непопадание на Чемпионат мира не сказалось на позициях Шевченко в сборной - контракт с ним был пролонгирован еще на два года, и Андрей Николаевич начал работу над подготовкой к дебютному розыгрышу Лиги наций и отборочному раунду Чемпионата Европы-2020.

ФФУ

Как оказалось, с этим решением УАФ попала в точку. В Лиге наций украинцы финишировали первыми в группе с Чехией и Словакией и вышла в Лигу А.

Отбор Евро-2020 команда под руководством Шевченко провела еще более мощно, финишировав первой в группе с действующими чемпионами континента португальцами с Криштиану Роналду в составе.

УАФ

Второй розыгрыш Лиги наций получился для сборной Украины не таким успешным, но в высшем дивизионе соперники были уже совсем другого уровня, да и решалась судьба "сине-желтых" в турнире вовсе не на футбольном поле. Подопечные Шевченко вылетели обратно в Лигу B после скандального технического поражения в выездной игре со Швейцарией, которая так и не состоялась.

Евро-2020 сборная Украины провела не так ярко, как отборочный турнир. В плей-офф "сине-желтые" пробились лишь с последнего из проходных третьих мест. В 1/8 финала команда Андрея Николаевича прошла шведов после исторического гола Артема Довбика, а в четвертьфинале она была остановлена мощными англичанами.

Associated Press

Финальный турнир Чемпионата Европы-2020 получился неоднозначным для украинцев: с одной стороны - они показали свой лучший результат в истории на континентальных первенствах; с другой - той игры, которая была показана в отборочном раунде, команда не повторила.

Всего под руководством Шевченка сборная Украины за пять лет провела 52 матча, одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

ФФУ

Андрею Николаевичу принадлежит рекорд по продолжительности работы с "сине-желтыми" за один период - 5 лет и 1 месяц. Больше с командой работал лишь Олег Блохин, но он возглавлял команду дважды.

Надеемся, что решение об уходе Шевченко из сборной окажется взаимовыгодным - тренер, наконец, попробует силы на клубном уровне и сможет добиться успеха уже на другом месте работы, а "сине-желтые" продолжат свой прогресс и смогут пробиться на Чемпионат мира-2022 уже с новым наставником.

ФФУ

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