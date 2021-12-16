От победы отделил один промах: Валентина Семеренко досадно упустила медаль на Кубке IBU

От победы отделил один промах: Валентина Семеренко досадно упустила медаль на Кубке IBU

Неточный выстрел на последней стрельбе стоил украинке попадания в призовую тройку.

Украинка Валентина Семеренко не смогла зацепиться за медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU по биатлону в австрийском Обертиллиахе.

35-летняя спортсменка показала четвертый результат, хотя была максимально близка к призовой тройке.

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После трех огневых рубежей украинка лидировала в промежуточном протоколе с 17-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы. Однако на последней стрельбе Валентина не закрыла одну мишень.

В индивидуальной гонке каждый неточный выстрел - это дополнительная минута штрафа. Это и отбросило нашу соотечественницу с первого места на четвертое. Победительнице гонки - Элизабет Хогберг из Швеции - украинка проиграла 44,1 секунды.

"Серебро" выиграла Франциска Хильдебранд из Германии, а "бронзу" - норвежка Марте Кракстад Йохансен.

Кубок IBU. Обертиллиах. Женщины. Результаты индивидуальной гонки

1. Элизабет Хогберг (Швеция, 0+0+0+0) 43:44.4

2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+1+0+0)+5.7

3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегия, 0+0+0+0)+35.7

4. Валентина Семеренко (Украина, 0+0+0+1) +44.1

...

39. Вита Семеренко (Украина, 0+0+2+2) +4:58.0

50. Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+2) +5:54.4

52. Екатерина Бех (Украина, 4+0+0+2) +6:01.4

54. Надежда Белкина (Украина, 1+0+0+2) +6:31.4

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