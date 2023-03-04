От поражения не спас: Цыганков отдал ассист в третьем подряд матче "Жироны" в Ла Лиге (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде уступила "Хетафе" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги – 3:2 .

Еще до перерыва хозяева трижды поразили ворота жирондинцев. Дублем отличился Энес Унал, который сначала забил с игры, а затем реализовал пенальти. На 43-й минуте Борха Майораль сделал счет разгромным.

Впрочем, в начале второй половины встречи "Жирона" сократила отставание – на 54-й минуте Валентин Кастельянос забил после передачи Цыганкова. Украинец отличился ассистом в третьем подряд матче "Жироны" в чемпионате Испании.

На 80-й минуте жирондинцы забили еще один мяч усилиями Мигеля Гутьерреса, однако избежать поражения каталонцам не удалось.

"Жирона" (30 очков) осталась на 11-м месте в Примере. "Хетафе" (25 баллов) поднялся на 16-ю позицию.

В следующем туре команда Цыганкова 13 марта примет "Атлетико", а "темно-синие" 10 марта на выезде сыграют против "Кадиса".

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