От поражения не спас: Малиновский забил дебютный гол за "Марсель" в чемпионате Франции (видео)

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский забил первый гол в составе новой команды. Это произошло в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Малиновский начал поединок на скамейке для запасных. После первого тайма "провансальцы" проигрывали со счетом 0:2 – за гостей забили Софьян Диоп и Гаэтан Лаборд.

Так что в перерыве Руслана выпустили на замену, чтобы спасать ситуацию. А уже на 60-й минуте Малиновский сократил отставание своей команды. Получив передачу с фланга от Алексиса Санчеса, украинец из пределов штрафной мощно отправил мяч в дальний угол.

Этот гол стал для Руслана первым с момента его перехода в "Марсель" из итальянской "Аталанты".

Видео гола Малиновского

Избежать поражения команде украинца не удалось. На 85-й минуте Билал Браими забил третий мяч в ворота "провансальцев", установив итоговый счет в этой встрече – 1:3 .

Обзор матча

Несмотря на проигрыш, "Марсель" (46 очков) остался на втором месте в Лиге 1. Однако отставание клуба Малиновского от лидера чемпионата – ПСЖ – выросло до 8 баллов. "Ницца" (34 пункта) поднялась на восьмую строчку.

В следующем туре "Марсель" 11 февраля на выезде сыграет против "Клермона". Днем ранее "Ницца" примет "Аяччо".

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