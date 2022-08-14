От разгрома спас только VAR: "Бавария" уверенно победила "волков" и продолжает лидировать в Бундеслиге

В воскресенье, 14 августа, мюнхенская "Бавария" на домашнем поле победила "Вольфсбург" во втором туре чемпионата Германии-2022/23.

"Бавария" Мюнхен обыграла "Вольфсбург" в матче второго тура Бундеслиги – 2:0 .

Оба гола были забиты еще до перерыва. Сначала на 33-й минуте отличился Джамал Мусиала, а за минуту до конца первого тайма Томас Мюллер подошел к преимуществу своей команды.

Отметим, что Бавария забила первый гол на 20-й минуте, но арбирт отменил его после просмотра VAR.

На 58-й минуте Садио Мане забил третий гол своей команды, но арбирт заметил офсайд, подтвержденный системой видеоповторов.

В третьем туре чемпионата Германии "мюнхенцы" 21 августа встретятся в выездном матче с "Бохумом". "Вольфсбург" за день до этого дома примет "Шальке".

После двух туров "Бавария" имеет шесть очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" имеет одно очко и размещается на 15-й позиции.

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