От разгрома спас только VAR: "Бавария" уверенно победила "волков" и продолжает лидировать в Бундеслиге

В воскресенье, 14 августа, мюнхенская "Бавария" на домашнем поле победила "Вольфсбург" во втором туре чемпионата Германии-2022/23.
"Бавария" Мюнхен обыграла "Вольфсбург" в матче второго тура Бундеслиги – 2:0.
Оба гола были забиты еще до перерыва. Сначала на 33-й минуте отличился Джамал Мусиала, а за минуту до конца первого тайма Томас Мюллер подошел к преимуществу своей команды.
Отметим, что Бавария забила первый гол на 20-й минуте, но арбирт отменил его после просмотра VAR.
На 58-й минуте Садио Мане забил третий гол своей команды, но арбирт заметил офсайд, подтвержденный системой видеоповторов.
- В третьем туре чемпионата Германии "мюнхенцы" 21 августа встретятся в выездном матче с "Бохумом". "Вольфсбург" за день до этого дома примет "Шальке".
- После двух туров "Бавария" имеет шесть очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" имеет одно очко и размещается на 15-й позиции.
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