От Роналду до Голливуда: кто из известных звезд восхищается Усиком

Александр Усик на премьере фильма Несокрушимый / © Associated Press

Александр Усик давно вышел за пределы бокса. Его бои смотрят Криштиану Роналду, Стивен Джеррард, Лиев Шрайбер и Жан-Клод Ван Дамм, а в Голливуде он снимался рядом с Двейном Джонсоном и Эмили Блант. Украинский чемпион стал не только спортивной легендой, но и глобальным персонажем, узнаваемым и уважаемым далеко за пределами ринга.

Уже через неделю в Гизе перед египетскими пирамидами пройдет особое сражение украинского чемпиона против нидерландца Рико Верховена. Поединок снова привлечет внимание мировых знаменитостей. В Украине его можно будет увидеть на Киевстар ТВ. И в предвкушении боя и большого шоу, ТСН.ua рассказывает, как именно Александру Усику удалось заслужить уважение как спортсменов, так и голливудских звезд.

От Роналду до голливудского «десанта» на поединках

Александр Усик давно уже не просто боксер. Он стал фигурой, узнаваемой в мире футбола, кино, MMA, шоу-бизнеса и большого спорта. Его бои собирают людей, которые сами являются глобальными брендами.

Обычно в первых рядах перед рингом можно увидеть Криштиану Роналду, Стивена Джеррарда, Жан-Клода Ван Дамма, Лиева Шрайбера, Энтони Джошуа, Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Андрея Шевченко и Владимира Кличко. Часть из них приходила как фанаты большого бокса, часть как люди, которые поддерживали именно Усика, но сам факт неоспорим — вокруг боев украинца формируется аудитория уровня мировых событий.

Один из самых ярких эпизодов – встреча Усика с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Украинский чемпион посетил стадион «Аль-Насра», где выступает португальская суперзвезда. Они тепло поздоровались, обнялись, сделали общее фото, а Усик подарил Роналду футболку с именем и оставил автограф.

Усик и Роналду / © instagram.com/usykaa

Сам Усик подписал этот момент так: «Теплые разговоры с большим чемпионом! Всегда учимся друг у друга». Он также написал об уважении к преданности и мышлению Роналду.

Это не просто фото «звезда со звездой». История, своего рода, имеет определенный символизм — Роналду, построившего карьеру на фанатичной дисциплине, и боксер, тоже постоянно говорящий не о таланте, а о работе. Именно поэтому Усик и Роналду выглядят в этом кадре не как случайные знаменитости на одном фото, а как люди с очень похожим спортивным языком.

Усик даже как-то признался, что они с Роналду поддерживают связь, имеют номера телефонов друг друга и Криштиану даже лично звонил по телефону украинцу, чтобы поздравить его с 39-летием в январе 2026-го.

Звезды на боях Усика: когда арена поединка становится красной дорожкой

Бой Усика с Тайсоном Фьюри в мае 2024 вышел далеко за пределы спортивного события. Это был вечер, на который приехали люди из разных миров — футбол, бокс, кино и шоу-бизнес.

Среди гостей были:

Криштиану Роналду (звезда мирового футбола)

Неймар (бразильский форвард)

Андрей Шевченко (легенда украинского футбола)

Стивен Джеррард (экс-капитан «Ливерпуля»)

Джейсон Стейтем (голливудский актер)

Жан-Клод Ван Дамм (звезда боевиков)

Лив Шрайбер (американский актер)

Майк Тайсон (экс-чемпион мира по боксу)

Эвандер Холифилд (легендарный боксер)

Леннокс Льюис (экс-абсолютный чемпион мира по Боксу)

Владимир Кличко (украинская легенда бокса)

Энтони Джошуа (британский супертяжеловес)

Райан Гарсия (американский боксер)

Фрэнсис Нганну (звезда MMA и бокса)

Ронни О'Салливан (многократный чемпион по снукеру)

Усик в этот момент стал центром события, которое стало историческим. Когда на один бой приходят футбольные легенды, актеры боевиков, бывшие абсолютные чемпионы, соперники и украинские спортивные символы — это значит, что речь идет уже не только о поясах.

Отдельное внимание следует обратить на Лиева Шрайбера. Для украинской аудитории он важен не только как голливудский актер, но и как посол United24 и человек, много поддерживающий Украину.

Голливудский поворот: Усик рядом со «Скалой» и Эмили Блант

Одно из самых ярких доказательств того, что Усик вышел за пределы спорта — его появление в фильме «Несокрушимый» (The Smashing Machine) . Это спортивная биографическая драма A24 о легенде UFC Марке Керре, где главные роли исполняют Двейн «Скала» Джонсон и Эмили Блант. Усик в фильме играет украинского MMA-бойца Игоря Волчанчина.

Это очень мощный символический момент. Усик не просто пришел на голливудскую премьеру или сделал фото с актером. Он стал частью большого кино с актерами первой величины и сыграл своего земляка – легенду украинского ММА Игоря Волчанчина. Это культовая фигура в мире смешанных единоборств 90-х годов. По сюжету Усик (Волчанчин) становится одним из главных оппонентов главного героя — Марка Керра, которого играет Двейн Джонсон.

Самое интересное, как об Усике говорили его голливудские партнеры. Во время съемок сцены в ринге Двейна Джонсона пришлось работать с Усиком без дублеров. По словам Джонсона, именно тогда он почувствовал, насколько обманчиво может быть внешнее спокойствие украинца.

«Усик может быть немного обманчивым с виду. Но когда он берет в клинч… я думаю: ого, этот парень опасен», – говорил Джонсон.

Во время съемок сцены боя Усик случайно приложился к Джонсону сильнее, чем планировалось. «Скала» впоследствии шутил в соцсетях.

«Когда Александр бьет тебя – ты это чувствуешь всеми костями. Теперь я знаю, почему его боятся в хевивейте», — вспоминал опыт «Скала».

Есть еще одна деталь, которая делает историю более теплой. Эмили Блант, также снимавшаяся в этом фильме, вспоминала о «человеческой» стороне Усика на площадке.

Эмили Блант (также снявшаяся в фильме) была поражена не только профессионализмом Усика, но и его непосредственностью. В одном из интервью Блант рассказала, что Александр стал душой компании на съемочной площадке.

«Мы все сидим на диетах, считаем калории, а Александр приходит и с таким удовольствием ест огромный кусок торта! Он просто наслаждается жизнью, и это заряжает всех вокруг», смеялась актриса.

По ее словам, именно торт использовался, чтобы уговорить его наносить фальшивый пот для непрерывности съемки.

Именно этот контраст и непосредственность делают Усика привлекательным для аудитории. Он не смотрится стерильной спортивной машиной.

В чем же почему секрет

Усик не продает себя как классическую глобальную знаменитость и не строит образ на гламуре, роскоши или агрессивном trash talk, как, например, его «коллеги» в тяжелом весе. Он, напротив, часто выглядит проще, чем ожидает мир от абсолютного чемпиона.

Именно поэтому Усик нравится разным аудиториям. Усик стал любимцем мировых звезд не потому, что пытается походить на них. Напротив, потому, что остается собой.

Бой против Рико Верховена у Пирамид – это событие вип-статуса. Ожидается, что Гизу посетят не только арабские шейхи, но и голливудский десант, и мы однозначно в Гизе снова увидим звездный аншлаг. Ведь смотреть на Усика это не просто смотреть бокс, это наблюдать за тем, как создается история, которую признает весь мир.

Напомним, что бой Олескандр Усик-Рико Верховен состоится 23 мая 2026 года , а в Украине официальным транслятором поединка стала платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ . Она покажет полный вечер бокса, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая.

