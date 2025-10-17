- Дата публикации
От Роналду до Ямаля: Forbes назвал топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира
Наибольшие доходы среди всех футболистов мира имеет португалец Криштиану Роналду.
Авторитетный журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Возглавляет его форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Как сообщает издание, общий доход 40-летнего португальца составляет 280 миллионов долларов в год: 230 млн долларов "на поле" (зарплата, призовые, бонусы) и 50 млн долларов "вне поля" (спонсорские соглашения, бизнес).
Второе место в этом рейтинге занимает нападающий американского "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, чей общий доход оценивается в 130 млн долларов.
На третьей строчке расположился французский форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема – 104 млн долларов.
Замыкает топ-10 списка 18-летний вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль – 43 млн долларов.
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 280 млн долларов (230 млн "на поле" + 50 млн "вне поля")
2. Лионель Месси ("Интер" Майами) – 130 (60+70) млн
3. Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 (100+4) млн
4. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) – 95 (70+25) млн
5. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 80 (60+20) млн
6. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) – 60 (40+20) млн
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 55 (35+20) млн
8. Садио Мане ("Аль-Наср") – 54 (50+4) млн
9. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) – 44 (29+15) млн
10. Ламин Ямаль ("Барселона") – 43 (33+10) млн
Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по забитым голам в квалификации чемпионатов мира.