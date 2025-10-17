От Роналду до Ямаля: Forbes назвал топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира

Криштиану Роналду и Ламин Ямаль / © Associated Press

Авторитетный журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Возглавляет его форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает издание, общий доход 40-летнего португальца составляет 280 миллионов долларов в год: 230 млн долларов "на поле" (зарплата, призовые, бонусы) и 50 млн долларов "вне поля" (спонсорские соглашения, бизнес).

Второе место в этом рейтинге занимает нападающий американского "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, чей общий доход оценивается в 130 млн долларов.

На третьей строчке расположился французский форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема – 104 млн долларов.

Замыкает топ-10 списка 18-летний вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль – 43 млн долларов.

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 280 млн долларов (230 млн "на поле" + 50 млн "вне поля")

2. Лионель Месси ("Интер" Майами) – 130 (60+70) млн

3. Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 (100+4) млн

4. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) – 95 (70+25) млн

5. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 80 (60+20) млн

6. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) – 60 (40+20) млн

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 55 (35+20) млн

8. Садио Мане ("Аль-Наср") – 54 (50+4) млн

9. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) – 44 (29+15) млн

10. Ламин Ямаль ("Барселона") – 43 (33+10) млн

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по забитым голам в квалификации чемпионатов мира.