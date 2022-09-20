"От своих слов не отказываюсь": Петраков – о штрафе за высказывание о РФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не отказывается от своих слов, за которые его наказала УЕФА.

Об этом наставник "сине-желтых" сказал на пресс-конференции накануне матча Лиги наций против Шотландии.

"Я могу повторить все, что сказал. Пусть разбираются юристы, а я от своих слов не отказываюсь. Штраф – это правда, президент нашей Ассоциации уже мне сообщил. Но я не знаю, какая там сумма".

Я не буду комментировать вердикт УЕФА отстранить Россию от Евро, а Белоруссию оставить. У нас хорошие отношения, организация и президент Чеферин нам очень помогают, поэтому я не буду комментировать эти решения», – сказал он.

Также Петраков рассказал о кадровом состоянии команды.

"У Миколенко и Коваленко микротравмы. А так все здоровы. Сейчас ребята выйдут на тренировку, проверят свое самочувствие. У нас все хорошо, готовимся к игре", — отметил он.

Напомним, что украинское фанатское сообщество возмутилось согласию главы УАФ Андрея Павелко со штрафом главному тренеру футбольной сборной Александру Петракову.

Поединок Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго в среду, 21 сентября. Начало – 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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