"От своих слов не отказываюсь": Петраков – о штрафе за высказывание о РФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал попытки РФС дисквалифицировать его за высказывания России.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не отказывается от своих слов, за которые его наказала УЕФА.
Об этом наставник "сине-желтых" сказал на пресс-конференции накануне матча Лиги наций против Шотландии.
"Я могу повторить все, что сказал. Пусть разбираются юристы, а я от своих слов не отказываюсь. Штраф – это правда, президент нашей Ассоциации уже мне сообщил. Но я не знаю, какая там сумма".
Я не буду комментировать вердикт УЕФА отстранить Россию от Евро, а Белоруссию оставить. У нас хорошие отношения, организация и президент Чеферин нам очень помогают, поэтому я не буду комментировать эти решения», – сказал он.
Также Петраков рассказал о кадровом состоянии команды.
"У Миколенко и Коваленко микротравмы. А так все здоровы. Сейчас ребята выйдут на тренировку, проверят свое самочувствие. У нас все хорошо, готовимся к игре", — отметил он.
Напомним, что украинское фанатское сообщество возмутилось согласию главы УАФ Андрея Павелко со штрафом главному тренеру футбольной сборной Александру Петракову.
Поединок Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго в среду, 21 сентября. Начало – 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.
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